Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçına Fatih Öztürk damga vurdu! Maç sonu itiraf etti...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Malatyaspor'u penaltı atışlarında mağlup ederek bir üst tura yükselirken karşılaşmaya hatalı bir gol yiyen ancak 2 penaltı kurtaran Fatih Öztürk, damgasını vurdu.

Galatasaraylı file bekçisi Fatih Öztürk, Malatyaspor'un Umut Bulut'la bulduğu golde eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Umut'un uzaklardan çektiği şutu çıkaramayan Fatih'e, sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarların büyük tepkisi vardı.

TARAFTAR TOPA TUTTU!

Daha önce de hatalı goller yiyen ve kaleyi Okan'a kaptıran Fatih Öztürk, Umut Bulut'un golünü önleyemeyince ağır eleştirilere maruz kaldı.

120 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle sona eren maçın penaltı atışlarında yıldızlaşan Fatih, 2 penaltı kurtararak turun gelmesinde büyük pay sahibi olurken sosyal medyada "kendini affettirdi" yorumları yapıldı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından büyük bir sevinç yaşayan Fatih Öztürk'e, takım arkadaşları da destek oldu.

Takımının beraberlik golünü atan Luyindama, maç sonrası yaptığı açıklamada Fatih'e değinirken "Fatih çok mutluydu ve attığım golden sonra onu kurtardığımı söyledi ancak bu bir takım oyunu. Attığım golü takım için attım." dedi.

"FATİH HOCA BENİ DİRİLTTİ"

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Fatih, "Bu gece bütün duyguları yaşadım. Yapmamam gereken bir hata yaptım. Uzatmalar çok farklı geçti benim için. Bitti dediğim anda Luyindama beni hayata döndürdü. Mağlubiyete neden olacaktım ama bir anda başka bir film yazıldı. Fatih Hoca bana inandı. ''Çıkaracaksın'' dedi. ''Bu maçın hikayesini sen yazdın'' dedi. Hocanın konuşması beni diriltti." sözleriyle duygularını dile getirdi.

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