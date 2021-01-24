Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçına damga vuran an! Arda Turan çılgına döndü
Arda Turan, Süper Lig'in 21. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında bir pozisyonda takım arkadaşları Emre Akbaba ve Ryan Babel'e sinirlendi. Tecrübeli futbolcunun hırsı da sarı-kırmızılı taraftarlardan övgü aldı.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta Arda Turan'ın takım arkadaşlarına gösterdiği tepki dikkat çekti.
Mücadelenin 28. dakikasında Yeni Malatyaspor'un çıkarken kaptırdığı top sonrası Arda içeri sokuldu. Tecrübeli oyuncunun verdiği pası Emre Akbaba kontrol edemedi. Savunmadan dönen topu yeniden Babel'e göndermek istedi ancak bu kez de Babel bu pası beklemiyordu.
Arda Turan, pozisyonun ardından çılgına döndü. 33 yaşındaki futbolcu, iki futbolcuya da tepki gösterirken zemini yumruklaması dikkat çekti.
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