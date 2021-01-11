Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar merak konusu oldu. İşte, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı hakkında son bilgiler...

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 12 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor, 4. turda Etimesgut Belediyespor ve 5. turda Hekimoğlu Trabzon'u mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev

yapamayacak.

EV SAHİBİNİN RAKİBİ ELEME HEDEFİ

Süper Lig'in 18. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan ve son haftalarda beklentileri karşılayamayan Malatya ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise mücadelesine devam ediyor.

Kupaya 3. turdan itibaren dahil olan sarı-siyahlı ekip, Artvin Hopaspor (2-0), Etimesgut Belediyespor (2-0) ve Hekimoğlu Trabzon (5-0) takımlarını eleyerek son 16 turuna kaldı.

Bu turda Galatasaray ile eşleyen sarı-siyahlılar, rakibini saf dışı bırakarak hem adını çeyrek finale yazdırmak hem de ligdeki kötü gidişi durdurma yolunda moral kazanmak istiyor.