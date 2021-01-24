Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Karşılaşma için geri sayım!

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçının saat kaçta, hangi kanalda oynanacağı araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşması bugün gerçekleştirilecek. Maç saat 16:00’da başlayacak ve Yeni Malatya Stadı’nda oynanacak. Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı bugün saat 16:00’da oynanacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

KARŞILAŞMAYA DAİR DETAYLAR

Ligin geride kalan 20 haftasında 19 maç yapan sarı-kırmızılı takım, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Galatasaray, topladığı 36 puanla haftaya lider Beşiktaş'ın 5, ikinci Fenerbahçe'nin ise 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Yeni Malatyaspor ise 19 karşılaşmada 7 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. 27 puan toplayan sarı-siyahlı takım, 9. sırada bulunuyor.

YENİ MALATYASPOR'DA MAÇ ÖNCESİ İKİ SAKATLIK

Galatasaray'ı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor'da kaleci Ertaç Özbir'in ve futbolcu Mustafa Eskihellaç'ın forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada Ertaç'ın 4-6 hafta, Mustafa'nın ise 1-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

GALATASARAY'DA EKSİK OYUNCULAR

Galatasaray'da 6 futbolcu çeşitli nedenlerle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak.

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, maç öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Gaziantep FK müsabakasında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMANDA SON 4 MAÇIN 3'ÜNÜ KAYBETTİ

İç sahada 7 maçlık yenilmezlik serisi yakayalan Galatasaray, bu performansını deplasman müsabakalarına yansıtamıyor.

Ligde dış sahada çıktığı son 4 maçın 3'ünde mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu süreçte sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, rakip sahadaki son 4 lig müsabakasında Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor ve Beşiktaş'a yenilirken, Trabzonspor'u mağlup etti.

Bu sezon geride kalan 20 maçta kalesinde 17 gol gören ve ligin en az gol yiyen 2 takımından biri olan Galatasaray, son 4 dış saha karşılaşmasında rakiplerinin 8 golüne engel olamadı.

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