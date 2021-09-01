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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Ahmet Oytun Özdoğan'ı kadrosuna kattı!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.09.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Ahmet Oytun Özdoğan'ı kadrosuna kattı!

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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan Ahmet Oytun Özdoğan'ı kadrosuna kattı!

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'den ayrılan 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan’ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Ahmet Oytun Özdoğan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 23 yaşındaki kaleci Ahmet Oytun Özdoğan ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Ahmet Oytun Özdoğan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kırklarelispor forması giyecek" denildi.

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