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GeriFutbol Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Buz'dan itiraf!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.04.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Buz'dan itiraf!

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Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Buz'dan itiraf!

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz maçı değerlendirdi.

İrfan Buz'un açıklamaları şu şekilde:

Bulunduğumuz konum açısından önemli bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz mücadele ettiler. İlk devre istediklerimizi yapabildik. Fenerbahçe'nin oyun olarak üstünlüğü vardı ama bizim de şanslarımız netti. Pas kanallarını kapatmaya çalıştık. Ağır bir oyun oldu. Rakibin top yapmasını engelledik. Geçiş oyunlarını tercih etmiştik maç öncesi. İlk devre bunu iyi yaptık. İkinci yarıda Fenerbahçe üstünlük sağladı. Fırsatları da vardı ama atamadılar. Mücadele olarak iyi bir takım vardı sahada. Oynayan ve sonradan giren oyuncularımız ellerinden geleni yaptılar. Daha güçlü kadromuz olsa sonlarda iyi fırsatlar yakalayabilirdik. 1 puan bizim için çok önemli.

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası İrfan Buzdan itiraf

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