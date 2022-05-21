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Canlı Anlatım: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı

#Süper Lig#Yeni Malatyaspor#Fenerbahçe
Canlı Anlatım: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in son haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler maçı kazanması halinde ligi ikinci sırada bitirecek.

İlk yarı bitti

Yeni Malatyaspor: 0

Fenerbahçe: 1

Goller: 32' Serdar Dursun

Kırmızı kart: 23' Barış(Yeni Malatyaspor)

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İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Jospin, Atakan, Rahman Buğra, Mustafa, Umut, Haqi

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun

Bu sezon Süper Lig'de evinde en az puan toplayan takım olan Yeni Malatyaspor, iç sahadaki son dört karşılaşmasını kaybetti ve en üst ligdeki en uzun mağlubiyet serisini yaşama tehlikesiyle karşı karşıya. Deplasmandaki son Süper Lig maçında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, daha önceki beş karşılaşmayı 2+ gol atarak kazanmıştı. Son dokuz Süper Lig maçını kaybeden ve kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisini yaşayan Yeni Malatyaspor, bu dönemde kalesinde toplam 18 gol gördü ve altı karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı. Malatya ekibi, Fenerbahçe'ye mağlup olması durumunda bu sezon en üst ligdeki en uzun mağlubiyet serisini egale edecek. Fenerbahçe, geçen hafta Nisan 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçından golsüz eşitlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, en son Eylül 2020'de üst üste iki karşılaşmada bu şekilde berabere kaldı.

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Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken ve gol beklentisi üreten takım Fenerbahçe. Bu dönemde kalesine en fazla isabetli şut gelen ekip ise Yeni Malatyaspor.Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla toplam ve isabetli şut çeken Yeni Malatyaspor oyuncusu, devre arasında kadroya katılan ve bu dönemde Malatya ekibinin en golcü ismi olan Nouha Dicko.

Bu sezon Süper Lig'de Serdar Dursun'dan daha fazla kafa golü atan tek oyuncu Mame Biram Diouf. Yeni Malatyaspor ise geçen hafta bu şekilde iki gol yedi ve 2021/22'de ligde en fazla kafa golüne izin veren takım konumunda. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Süper Lig kariyerinde yenilmediği takımlar arasında Yeni Malatyaspor'dan daha fazla karşılaştığı tek rakibi Çaykur Rizespor.

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Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Yeni Malatyaspor#Fenerbahçe

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