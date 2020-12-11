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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-siyahlılar, bu gece uçakla İstanbul'a gidecek.

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