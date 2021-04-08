Canlı Anlatım İzle: Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR 0-0 FENERBAHÇE

İlk yarı oynanıyor...

YENİ MALATYASPOR İLK 11: Ertaç, Mallan, Acquah, Wallace, Tetteh, Fofana, Semih, Hafez, Issam, Mustafa, Adem

YEDEKLER: Abdulsamed, Zoqui, Aly, Doğukan, Eric, Zeki, Jospin, Bülent, Jetmir

FENERBAHÇE İLK 11: Altay; Gökhan, Serdar Aziz, Attila, Caner; Luiz Gustavo; Osayi, Ozan, İrfan Can, Valencia; Samatta

YEDEKLER: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert, Pelkas, Ferdi, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak

Fenerbahçe'de Pelkas yedekler arasında

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32'nci Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.



Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK



Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamıyor.



Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, Malatya deplasmanında oynayamıyor.

Kovid-19 testleri negatife dönen Nazım Sangare ile Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almadı.



7 OYUNCU KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin 22 kişilik kafilesinde şu isimler bulunuyor:

"Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Canberk Aydemir, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta.

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