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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısına 8 eksikle çıkacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısına 8 eksikle çıkacak

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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısına 8 eksikle çıkacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Ligde oynadığı 30 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe müsabakasını kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.

Fenerbahçede Yeni Malatyaspor maçı öncesi 7 oyuncu kart sınırında
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı öncesi 7 oyuncu kart sınırında

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.

Yeni Malatyaspor, 6 futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

Olcay Şahan ve Zeki Yavru ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

 

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısına 8 eksikle çıkacak

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