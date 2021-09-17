Yeni Malatyaspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, en son Kasım 2018'de gol yemeden üst üste iki iç saha galibiyeti aldı.

Deplasmanda oyndığı son 10 Süper Lig maçının birini kazanabilen Fatih Karagümrük, tek galibiyetini Mayıs 2021'de Beşiktaş karşısında aldı. İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının birini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini Aralık 2020'de Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek aldı.

Süper Lig'de çıktığı son yedi maçın beşini kazanan Fatih Karagümrük, galip geldiği karşılaşmalarda 19 gol attı ancak iki puan kaybında da fileleri havalandıramadı.

Süper Lig'in ilk dört haftasında topa sahip olma yüzdesi en düşük takım olan Yeni Malatyaspor, bu alanda en yüksek oranın sahibi konumundaki Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün altısına doğrudan katkı sağlayan Adem Büyük, Malatya ekibinin İstanbul takımlarına karşı kaydettiği son beş golün dördünün sahibi.

Fatih Karagümrük'ün bu sezon kaydettiği altı golün üçüne imza atan Aleksandar Pesic, bu gollerin tamamını iç saha karşılaşmalarında buldu. Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son beş maçın sadece birini kaybeden İrfan Buz, puanla ayrıldığı dört karşılaşmada da 2+ gol sevinci yaşadı.

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YENİ MALATYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Yeni Malatyaspor Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.