Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanla, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle, basın sözcüsü Hakkı Çelikel takip etti.