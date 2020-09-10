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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 21:53 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı ekip Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenmanla, 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle, basın sözcüsü Hakkı Çelikel takip etti.

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