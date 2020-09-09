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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 3 puana odaklandı!
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Haber Giriş: 09.09.2020 - 10:07 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 3 puana odaklandı!

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Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 3 puana odaklandı!
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Süper Lig'de yeni sezona deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçla başlayacak olan Yeni Malatyaspor, bu mücadelede galibiyet hedefliyor.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, transferde aldığı isimlerle iddialı bir kadro oluşturdu.

Geçen sezonki kadrosundan Arturo Mina, Fabien Farnolle, Mitcahael Donald, Gökhan Töre, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-siyahlılar, 9 yeni takviyeyle kadrosunda önemli bir değişime imza attı.

Sezonun ilk maçına cumartesi günü İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük müsabakasıyla çıkacak doğu ekibinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Transferde görüşme halinde olunan Adem Büyük ve Da Costa gibi isimlerle sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un, bu isimleri Karagümrük maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına cuma gününe kadar kendi tesislerinde hazırlanacak olan sarı-siyahlılar aynı gün İstanbul’a gidecek.

 

Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 3 puana odaklandı

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