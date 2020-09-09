Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük karşısında 3 puana odaklandı!

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Hamza Hamzaoğlu yönetiminde hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, transferde aldığı isimlerle iddialı bir kadro oluşturdu.

Geçen sezonki kadrosundan Arturo Mina, Fabien Farnolle, Mitcahael Donald, Gökhan Töre, Sakıb Aytaç, Murat Yıldırım gibi isimlerle yollarını ayıran sarı-siyahlılar, 9 yeni takviyeyle kadrosunda önemli bir değişime imza attı.

Sezonun ilk maçına cumartesi günü İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük müsabakasıyla çıkacak doğu ekibinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Transferde görüşme halinde olunan Adem Büyük ve Da Costa gibi isimlerle sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un, bu isimleri Karagümrük maçına yetiştirmek istediği öğrenildi.

Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçına cuma gününe kadar kendi tesislerinde hazırlanacak olan sarı-siyahlılar aynı gün İstanbul’a gidecek.

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