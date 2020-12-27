Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunurken, B.B Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor. BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. BB Erzurumspor'da Kaan Kanak ve İbrahim Akdağ cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay, Adem, Umut

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Osman, Hasan, Mücahid, Obertan, Donald, Emrah, Novikovas, Sadiku, Gomes

Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.