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Spor Arena
Haber Giriş: 27.12.2020 - 12:33 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Yeni Malatyaspor ile Erzurumspor arasında gerçekleşecek karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçının detayları…

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Maç öncesi Yeni Malatyaspor'un 20 puanı bulunurken, B.B Erzurumspor'un 9 puanı bulunuyor. BB Erzurumspor Mesut Bakkal yönetiminde ilk maçına çıkacak. Erzurum ekibi, 3 puan alarak ligde kötü gidişatına son vermek istiyor. Yeni Malatyaspor ise çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. BB Erzurumspor'da Kaan Kanak ve İbrahim Akdağ cezaları nedeniyle bu maçta oynayamayacaklar.

Muhtemel 11'ler

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Tetteh, Kubilay, Adem, Umut

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Osman, Hasan, Mücahid, Obertan, Donald, Emrah, Novikovas, Sadiku, Gomes

Yeni Malatyaspor Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

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