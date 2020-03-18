Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.



Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da tesislerdeki önlemlerini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ve ekipleriyle düzenli olarak A Takım ve altyapı tesislerini dezenfekte ettiriyor. Malatya ekibinin ayrıca kulübe girip çıkanlar konusunda sınırlama getirdiği belirtildi.





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