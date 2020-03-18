MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı
GeriFutbol Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 18.03.2020 - 13:49,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor Kulübü, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü önlemleri kapsamında tesislerini dezenfekte ettiriyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü, korona virüs salgınına karşı kulüp tesislerini düzenli olarak dezenfekte ettiriyor.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor da tesislerdeki önlemlerini arttırdı. Sarı-kırmızılılar, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipman ve ekipleriyle düzenli olarak A Takım ve altyapı tesislerini dezenfekte ettiriyor. Malatya ekibinin ayrıca kulübe girip çıkanlar konusunda sınırlama getirdiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor corona virüsü önlemlerini arttırdı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle