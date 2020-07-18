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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.



Yenilenme ve taktik çalışmalarının yapıldığı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayan Malatya temsilcisi, maçın oynanacağı Rize'ye hareket etti.

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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