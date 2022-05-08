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Canlı Anlatım: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Maçı

#Yeni Malatyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig
Canlı Anlatım: Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor Maçı

Süper Lig'in 36. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR 1 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR

GOL: 6' Aminu, 11' Yusuf Sarı, 45' Buğra

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor XI: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Atakan, Nshimirimana, Rahman, Haqi, Mert Miraç, Tetteh.

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emirhan, Eren, Phiri, Deniz, Sabo, Yusuf, Umar, Cisse.

Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı, iki takımın kariyerlerindeki 8'inci karşılaşması olacak. Daha önce Yeni Malatyaspor karşısında 4 galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Yeni Malatyaspor Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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YENİ MALATYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

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#Yeni Malatyaspor#Çaykur Rizespor#Süper Lig

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