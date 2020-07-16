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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 21:05,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktiksel çalışmayla tamamlandı

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