Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 19. hafta maçında Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Üç puan için mücadele edecek olan her iki takımda kazanarak üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak. İşte Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçının detayları…
Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. hafta maçında mücadele edecek. Beş haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, Rize’ye karşı üstünlük sağlayarak bu başarısız gidişini durdurmak istiyor. Malatyaspor’da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Çaykur Rize’de ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Youssouf, Acquah, Olcay, Adem, Kubilay, Umut
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, Meljnak, Baiano, Donsah, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
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