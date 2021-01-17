Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'de 19. hafta maçında mücadele edecek. Beş haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, Rize’ye karşı üstünlük sağlayarak bu başarısız gidişini durdurmak istiyor. Malatyaspor’da forvet Tetteh sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.Çaykur Rize’de ise Meriah ve Yasin cezalı, Remy sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.



Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler



Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Wallace, Semih, Bülent, Youssouf, Acquah, Olcay, Adem, Kubilay, Umut

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Emir, Meljnak, Baiano, Donsah, Michalak, Tunay, Samudio, Skoda

Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?



Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.