Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçına damga vuran karar! Karşılaşma öncesi açıkladı, 99 gün sonra gelen gol...

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Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig'in 23. hafta maçında Önder Karaveli'nin Alex Teixeira kararı çok konuşuldu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, maç öncesinde Teixeira'yı 11'de tercih etmesi hakkında "Olimpiyat Stadı, Malatya'ya göre yazlık yer gibi. Rakibe göre 11 belirledik ve Oğuzhan Özytakup'un yerine Alex Teixeira'yı tercih ettik. Bunun sebebini maçtan sonra açıklarım. Kenan Karaman'ın da savunma desteğini kullanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

KARAVELİ HAKLI ÇIKTI, ALEX SAHNE ALDI

Süper Lig'de tam 11 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Alex Teixeira, 61. dakikada takımını öne geçiren golü atarak Önder Karaveli'yi haklı çıkardı.

99 GÜN SONRA GELEN GOL

Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de 99 gün sonra golle tanışmış oldu. Teixeira, en son 15 Ekim 2021'de oynanan Başakşehir mücadelesinde ağları havalandırmıştı.

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Siyah-beyazlı taraftarlar da Karaveli'nin Teixeira tercihi ve gelen golle ilgili paylaşımlarda bulundu.

İLK 11'DE OLMAK SEVİNDİRİCİ

Alex Teixera, maç sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

Gol attığım için mutluyum. Kovid, sakatlık sonrası ilk 11'de olmak ve gol atmak sevindirici. Ancak üzgünüm. Çünkü kazanabilirdik, atamadık. Rakip kaleye çok gfittik ama atamadık. 2-0, 3-0 yapabilirdik ama olmadı. Üzgünüz.

BATSHUAYI'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Alex Teixeira'nın golünde asisti yapan isim Michy Batshuayi oldu. Sezonun ilk devresinde çok tartışılan golcü isim, son haftalardaki performans artışını Malatya'da da sürdürdü.

Belçikalı oyuncu, ligde 6 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.