Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? Maça dair istatistik bilgileri

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi.. Peki Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Sezonun ikinci yarısında İstanbul takımlarıyla oynadığı dört Süper Lig maçını da kaybeden Yeni Malatyaspor, ilk yarıdaki beş karşılaşmada rakiplerine mağlup olmamıştı. Süper Lig'e verilen aranın ardından oynanan beş maçlık süreçte en fazla gol atan iki takımdan biri Beşiktaş.

Yeni Malatyaspor'un iç sahada attığı son üç Süper Lig golünün ikisinde Vidar Kjartansson'un doğrudan katkısı var. Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son altı iç saha maçında sırasıyla bir gol atıp diğer karşılaşmayı boş geçen Umut Bulut, son maçında Gençlerbirliği filelerini havalandıramadı.

Burak Yılmaz, Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın deplasmanda attığı 11 golün yedisine doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9 asiste ulaşan Caner Erkin, kariyerinde sadece 2013/14 sezonunda daha fazla asist yaptı. Beşiktaş'ın Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a attığı yedi golü de yabancı oyuncuları kaydederken; bu isimlerden sadece ikisi şu an takımda yer alıyor.

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesini hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.





Atiba Hutchinson cezalı

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı futbolcunun yanı sıra Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Adem Ljajic ve Umut Nayir'in durumu da belirsizliğini koruyor.

Kasımpaşa maçında sakatlanarak ilk yarıyı tamamlayamayan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün tedavileri maç gününe kadar devam edecek. Uzun süredir tedavileri nedeniyle takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ve Umut Nayir'in durumuna da sağlık ekibi ve teknik direktör Sergen Yalçın birlikte karar verecek.

Sarı kart cezası sınırında 6 oyuncu

Siyah-beyazlılarda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında. Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var. Bu oyuncular Malatya deplasmanında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

İki takım 6. kez karşı karşıya gelecek

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı son 5 maçta Beşiktaş'ın 3, Yeni Malatyaspor'un1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

Beşiktaşlı futbolcu Boateng Yeni Malatyaspor maçında yok

Beşiktaşlı futbolcu Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaşlı futbolcu Kevin Prince Boateng, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçta forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan Ganalı hücum oyuncusuna muayene ve tetkikler neticesinde "aşil tendinopatisi" tanısı konuldu ve tedavisine başlandı.

Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontrolleri sonucunda sağlık ekibi, oyuncunun tedavisinin devam etmesine karar verdi.