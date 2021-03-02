Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Süper Lig'de yedi maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor, daha uzun bir galibiyet hasretini sadece Aralık 2019-Haziran 2020 arasında yaşamıştı. Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş, daha uzun bir seriyi en son Ağustos-Aralık 2016 arasında yakalamıştı. Süper Lig'de İstanbul takımlarına rakip olduğu son beş maçın sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor, daha önce yedi maçlık mağlubiyet serisi yaşamıştı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Beşiktaş; bu şekilde en fazla gol yiyen ekip ise Yeni Malatyaspor.

Yeni Malatyaspor'un sahasında attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Adem Büyük'ün doğrudan katkısı var. Deneyimli oyuncunun en üst lig kariyerinde filelerini havalandıramadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı iki rakibinden biri Beşiktaş. Bu sezon Süper Lig'de 13 gol atan Vincent Aboubakar, en son 2017/18'de Porto formasıyla daha fazla gol sevinci yaşamıştı.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı 56 golün %46'sı Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'den geldi. Siyah-beyazlı formayla aynı sezonda daha fazla gol atan son ikili ise 2017/18'de Ryan Babel ve Anderson Talisca'ydı.

Deplasmanda çıktığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinin aynı takımla en uzun serisini yakalamak istiyor. Yalçın, daha önceki altı maçlık tek serisini bu karşılaşmadaki rakibi Yeni Malatyaspor'un başında yakalamıştı.

YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak