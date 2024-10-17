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Yeni Malatyaspor Başkanı duyurdu: Ligden çekilmek istiyoruz!

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#Yeni Malatyaspor#1. Lig#DEPREM
Yeni Malatyaspor Başkanı duyurdu: Ligden çekilmek istiyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 13:40

Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da başkan Şahin Altunok, geçtiğimiz gün Malatya merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ligden çekilmek istediklerini duyurdu.

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Trendyol 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, resmi internet sitesinden yayımlanan bildiriyle ligden çekilme talebinde bulundu.

Sarı - siyahlı ekibin başkanı Şahin Altunok, geçtiğimiz gün kentte meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin takımı olumsuz etkileyeceğini ifade etti ve çekilme isteğini açıkladı.

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Altunok'un sözleri şu şekilde:

"Sevgili Malatyalılar, değerli sporseverler; geçtiğimiz günlerde yapılan kulübümüzün olağanüstü seçimli kongresinde Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanlığı görevini devralmış ve hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başlamıştık.

Ancak dün Malatyamızın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem şehrimizi ve takımımızı olumsuz anlamda etkilemiş, futbolcularımızın demoralize olmalarına yol açmıştır.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremden ağır hasarlar alan tesisimiz ve stadyumumuz, dün meydana gelen depremden de etkilenmiş ve hasar durumu artmıştır. Kısıtlı ve zorlu imkanlarla vermeye çalıştığımız mücadelemiz, dün yaşanan depremle birlikte bizleri bambaşka eskisinden daha zorlu bir duruma getirmiştir. Stadyumda maçlarımızı oynamak için verdiğimiz mücadele, bugüne kadar yapılan tadilat çalışmaları, dünkü depremle birlikte yeni dönemde yapmış olduğumuz başvurumuzu ciddi anlamda etkilemiştir. Bunun yanı sıra tesislerimizin de hasar alması hem bizlerde hem de futbolcu kardeşlerimizde ciddi derecede olumsuz etkiler bırakmıştır. Gerek Malatyalı, gerekse farklı şehirlerden gelen futbolcu arkadaşlarımız, tesislerde kalmak istemiyor. Bu zorlu şartlar altında müsabakalara hazırlanmak, maçlara çıkmak zorunda kalan futbolcu kardeşlerimiz, şehrimizde yaşayan her bir kardeşimiz gibi psikolojik anlamda ciddi sorunlar yaşamaktadır.

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Bu şartları göz önünde bulundurarak, kamuoyunun huzurunda haklarımız saklı kalmak şartı ile ligden çekilmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Aksi takdirde burada canına zeval gelebilecek, belki de tüm hayatları boyunca unutamayacakları travmalar yaşayabilecek futbolcu kardeşlerimizi korumanın başka bir yolu olmayacaktır. Bu sorumluluk, Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere tüm kamuoyunundur.

Saygılarımla..."

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Yeni Malatyaspor, 1. Lig'de geride kalan 8 haftada -3 puanla son sırada yer alıyor.

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#Yeni Malatyaspor#1. Lig#DEPREM

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