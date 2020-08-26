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Haber Giriş: 26.08.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Gökhan Töre için Beşiktaş tarafından bize..."

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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Gökhan Töre için Beşiktaş tarafından bize..."
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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Bolu kampında kulüp televizyonuna transfer çalışmaları ve takımdaki son durumla ilgili konuştu.

Adil Gevrek, “Geçen sezonun ikinci yarısında çok kötü bir düşüş yaşadık. O durumu bir daha yaşamamak için ona göre davranıyoruz ve transferlerimizi ona göre yapıyoruz. O tecrübeleri yaşayarak inşallah iyi bir takım kurmaya çalışıyoruz. Takımımız kampta iyi çalışıyor. Gelecek oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. İnşallah güçlü bir takım olarak lige başlamak istiyoruz. Geçen sezon ikinci yarıda yaşadığımız o sıkıntıyı bir daha Yeni Malatyaspor camiasına yaşatmak istemiyoruz. Aslında en büyük çabamız bu. Doğru işler yapmaya gayret ediyoruz. Yapacağımız transferlerin de hem karakterine hem iyi oyuncular olmasına gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

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"Önceliğimiz kale, stoper ve forvet”
Transferde bazı mevkilere öncelik verdiklerini kaydeden Adil Gevrek, “İlk etapta kaleye, stopere ve forvete takviye yapacağız. Bu 3 önemli bölge için oyuncu alacağız. Şu anda anlaşmaya yakın olduğumuz oyuncular var. Tabi gideceklerin durumuna göre de gelecek futbolcu sayısı beli olacak. Tabii önceliğimiz kale, stoper ve forvet. Bu bölgelerde geçen sene ciddi sıkıntılar yaşadık. Takımın da bu oyunculara ihtiyacı var. Hocamızla bu konularda konuşuyoruz, istişare yapıyoruz. Tabii bu transferlerin bir an önce takıma katılması çok istiyoruz. Fakat bu transferler kolay olmuyor. İnşallah o doğru isimleri en kısa sürede takıma katarız” ifadelerini kullandı.

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“Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu”
Gevrek, Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferinde gelinen son durumla ilgili de, “Gökhan Töre, Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Geçen sezon bizde iyi bir süreç geçirdi. Biz bu sene takımda kalmasını çok istedik ama gitmek istediğini söyledi. Transferiyle ilgili Sergen hocayla da görüştüm. Tabii ki gidebilir ama kulübün menfaatlerini de gözetmek zorundayız. Beşiktaş’tan Boyd ve Umut Nayir takası tarafımızdan sunuldu. Buna sıcak bakıldı ama son kararı henüz vermediler” diye konuştu.

 

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Gökhan Töre için Beşiktaş tarafından bize...

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