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Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: "Ben oraya hakem dövmeye gitmedim"

#Yeni Malatyaspor#Adil Gevrek#Süper Lig
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Ben oraya hakem dövmeye gitmedim

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kayserispor maçından sonra sahaya inmesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, hakem Hüseyin Göçek’i dövmeye gitmediğini, adalet ve haksızlığın karşısında durmak için böyle bir şey yaptığını söyledi.

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Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısının ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, basın mensuplarına konuştu. Süper Lig’de dün oynadıkları Kayserispor maçında yaşanan olaylara değinen Gevrek, "Tepki sadece Hüseyin Göçek’e değil. Oradaki tepkim bugüne kadar haksızlığa, adaletsizliğe karşıydı. Bu sadece dünkü maçta değil, bundan önceki maçlarda, bunların hepsinde sustuk. Bir Anadolu takımı nasıl olacak, sahaya mı inecek, bütün dünyaya bu şekil rezil mi olacağız. Bu iş buraya nasıl geldi. Gazeteleri gördüm, üzüldüm. Neden indim? VAR olmasına rağmen en çok tartışılan bu seneki hakem hataları. Sadece Malatya için değil, diğer takım için de. Oraya inişimin sebebi, adaletsizliği, haksızlığın bir daha olmamasıdır. Ben ceza alacağımı da biliyorum. Benim aldığım cezalar kadar acaba onların yaptığı hata kadar ceza alacak mı. Bir hatanın bedelini kimse ödemiyor. Takımlar olarak ödüyoruz. Bu sistemin değişmesi lazım. Bu hakemlerin düzeltilmesi lazım. Maalesef 20 yıldır hakemlik yapanlar var. Aynı sistem devam ediyor. Adaletin getirilmesi lazım. Bu TFF mı yapıyor, kim yapıyorsa yapılması lazım. Oraya inerken bunun yanlış bir şey olduğunu biliyordum. Sesimizi duyuramıyoruz. Türk futbolunun artık temiz bir sayfa, adaletli bir şekilde, ayrım yapmadan olması lazım. Bütün takımlara olması gerekiyor. Bu hataların son bulmasını diliyorum. Zannedersem VAR olan hakeme maç verilmiş. Bu daha büyük bir skandal. Asıl suçlu olan VAR’ın başında olan hakem. Bugüne kadar hakem hatalarını gündeme getirmedik. Sadece kendimize değil, Türk futboluna adalet istiyoruz" diye konuştu.

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"Nihat Özdemir ‘Gerekeni yapacağım’ dedi, çok güzel yapmış"

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile konuştuğunu ifade eden Gevrek, "Gerekeni yapacağım' dedi. Çok güzel yapmış. VAR’ın başındaki hakeme maç vermiş. Süper Lig’de iyi oynarız, oynamayız bu önemli değil ama adaletli bir şekilde olsun istiyoruz. Malatya’nın hakkını savunacağız. Her yerde de konuşacağız. Hakem hatasından dolayı bu takımın puan kaybetmemesi lazım. Diğer rakiplerimizin de puan kaybetmemesi lazım. Gördüğümüz bu muamele doğru bir şey değil. Allah izni ile bu takım düşmeyecek. Dün akşam soyunma odasında gördüğüm bu tabloda bu takım düşmeyecek. Sona kadar takımımın haklarını savunacağım. Bedel ödenmesi gereken varsa o bedeli Malatya ve Türk futbolu için de öderim. Dün akşam ödediğim gibi. Ne ceza alacağımı biliyorum. Kimse rahat rahat o koltuklarında oturmayacak" diye konuştu.

"Hakem dövmeye gitmedim"

Hakem Hüseyin Göçek’i dövmeye gitmediğini söyleyen Adil Gevrek, "Ben oraya hakem dövmeye gitmedim. Hakem zaten uçakta benimle beraberdi. Asla fiziki bir saldırım olmayacaktı. Gidişim, sinirim haksızlığın vermiş olduğu gidişti. Fiziki bir müdahalem asla olmayacaktı. Polise arkadaşlara söyledim. Neden penaltıyı vermediğin, VAR’da uyarmadığını sormaya gittim. Tamamen böyleydi. O gidiş sanki ben hakemi dövmeye gitmişim. Yapacak niyetim olsa yapardım. Böyle bir niyetim yoktu. Taraftarların inmemesi için müdahale ettim. Bu bir protestodur. Bu iş niçin buraya geldi? Ben hayatımda böyle sahalara mı indim. Sakin olmaya çalışıyoruz. Artık sabrımız kalmadı. Adalet ve haksızlığın karşısında durmak için yaptım" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Yeni Malatyaspor#Adil Gevrek#Süper Lig

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