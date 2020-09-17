Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: "Ligde üst sıraları zorlayacağız..."

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkilerini göz önüne alarak liglerde küme düşmeyi kaldırmasının ardından yeniden Süper Lig'de mücadele etme şansı bulan Malatya ekibi, kadrosunda önemli revizyona gitti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu idaresinde sezona hazırlanan ve kadrosuna şu ana kadar Benjamin Tetteh, Murat Akça, Jetmir Topalli, Zeki Yavru, Christian Cueva, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Fernando Zuqui, Jody Lukoki, Adem Büyük ve kaleci Guido Herrera'yı dahil eden Yeni Malatyaspor, lige büyük umutlarla başladı.

Sezona Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle başlayan sarı-siyahlılar, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı kazanıp çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, bu sezon iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Ligin ilk maçında Fatih Karagümrük'e talihsiz şekilde kaybetseler de takımın uyumundan memnun olduklarını ifade eden Çelikel, Göztepe maçına "mutlak galibiyet" parolasıyla hazırlandıklarını vurguladı.



- "Hedefimiz Göztepe maçını kazanmak"



Çelikel, Fatih Karagümrük maçında alınan mağlubiyeti Göztepe maçında telafi edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Fatih Karagümrük maçında eksiklerimiz vardı ancak bunları gün geçtikçe tamamlıyoruz. Şu an gelmesi gereken iki stoper transferimiz var. Onlar da bugün yarın bitecek inşallah. Sakatlarımızdan Benjamin Tetteh belki bu hafta oynayamaz ama haftaya oynar diye düşünüyorum. Teenage Hadebe ve Jody Lukoki ise takımla çalışmalara başladı. Teknik direktörümüz Hamza Hamzaoğlu'nun görev vermesi halinde oynayabilirler. Hedefimiz Göztepe maçını kazanıp galibiyeti camiamıza hediye etmek, taraftarımızı bir nebze sevindirmek."





- "Ligde üst sıraları zorlayacağız"



İyi bir takım kurduklarını dile getiren Çelikel, şunları söyledi:

"Ligde üst sıralara zorlayacak iyi bir takım kuruyoruz. Transferlerimizden memnunuz 2 stoperimiz daha geldikten ve sakatlarımız iyileştikten sonra daha iyi olacağız. Bütün spor camiası bunu görecek. Takımımızı üst sıraları zorlayacak, kaliteli bir takım olarak kurduk. İlerleyen günlerde bunu göreceğiz. Geçen sezon yaşadıklarımızı bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle çok çalıştık. Geçen sezondan çok büyük dersler çıkardık. İnce eleyip sık dokuyarak transferlerimizi yapıyoruz. Şu anda aldığımız futbolcular Türkiye şartlarına göre gayet iyi. Peru Milli Takımı'nın orta sahasını, Arjantin Milli Takımı'nın kalecisini aldık. Geçen yıl Galatasaray'ın transfer etmeye çalıştığı 8 milyonluk golcü Benjamin Tetteh ile Fenerbahçe'nin istediği Jody Lukoki'yi kadromuza dahil ettik. Bu transferleri yaparken çok uğraştık. Futbol bu çok iyi dersin tutmayabilir ama biz geçen sezondan çok ciddi dersler çıkarıp ona göre tedbirlerimizi alarak transferlerimizi yaptık. Hepimiz ilerleyen günlerde göreceğiz. Kaliteli bir takımız ve ligde üst sıraları zorlayacağız."



- "Anadolu'nun en iyi 3 takımından biriyiz"



İlk maçların zor olduğunu hatırlatan Çelikel, "İlk maçları kriter olarak almıyorum ama şunu da belirtmek istiyoruz her takım iyidir ama Yeni Malatyaspor Anadolu'nun en iyi 3 takımından biridir. Sivasspor, Alanyaspor o derece, biz de iyi bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Çelikel, geçen yıl taraftarı, camiayı çok üzdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Geçen sezon camiamıza yaşatmamamız gereken üzüntüler yaşattık. Taraftarımız, başkanımıza, futbolculara ve yönetime güvensin. Biz bu acıyı, üzüntüyü bir daha yaşatmayacağız. Malatya arkamızda olsun Yeni Malatyaspor olarak günden güne daha iyi konuma gelip daha iyi yerlere geleceğiz."

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