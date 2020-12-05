Bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Başakşehir, 2019/20'nin tamamında dört mağlubiyeti almıştı. Bu sezon Süper Lig'de oynadığı iç saha karşılaşmalarında kalesine 10'dan az isabetli şut gelen tek takım Yeni Malatyaspor.

Başakşehir'in 11'i: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen, Demba Ba.

Süper Lig'in ilk 10 haftasında 15 gol yiyen Başakşehir, lig tarihinde ilk 10 maçlar itibarıyla sadece 2009/10'da daha fazla gole izin vermişti. Süper Lig'de görev aldığı son iki maçta birer asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Benjamin Tetteh, Eylül 2018'den bu yana üst üste üç maç gol katkısı sağladığı bir seri yakalayamıyor. Görev aldığı son üç Süper Lig maçında beş gol atan Başakşehir forveti Fredrik Gulbrandsen, bu karşılaşmalarda 23 dakikada bir fileleri havalandırdı. Başakşehir forması giyen Edin Visca, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımlara konuk olduğu altı maçtan da mağlup ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor Başakşehir maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bolingoli yok, Visca'nın durumu maç günü belli olacak

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Leipzig maçında sakatlanan ve oyundan çıkan Boli Bolingoli Mbombo, Yeni Malatyaspor'a karşı takımındaki yerini alamayacak.

Aynı mücadelede sakatlanan ve oyundan çıkan takım kaptanı Edin Visca'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Junior Caiçara, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Martin Skrtel ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Martin Skrtel, kart ceza sınırında bulunuyor.

Deneyimli futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 12. haftada sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.