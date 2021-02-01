Yeni Malatyaspor art arda tam 6 transfer açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Burundi Milli Takım oyuncusu 19 yaşındaki önlibero Jospin Nshimirimana ile 3.5 yıl, Burundi Milli Takımında oynayan 21 yaşındaki stoper Eric Ndizeye ile 3.5 yıl, 19 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Haqi Osman ile 3.5 yıl, 20 yaşındaki Ganalı stoper Philip Gameli Awuku ile 3.5 yıl ve Mali Milli Takım oyuncusu 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle'yi bonservisiyle birlikte 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor ayrıca son olarak Pendikspor'da forma giyen 2003 doğumlu Atakan Müjde ile e 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeni Malatyaspor'un açıklamaları şu şekilde:

Kulübümüz, son olarak Musongati forması giyen Burundi Milli Takımında oynayan 21 yaşındaki stoper Eric Ndizeye ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulübümüz, son olarak Aigle Noir FC forması giyen Burundi Milli Takım oyuncusu 19 yaşındaki önlibero Jospin Nshimirimana ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulübümüz, son olarak Aigle Noir FC forması giyen Burundi Milli Takım oyuncusu 19 yaşındaki önlibero Jospin Nshimirimana ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulübümüz, son olarak Planners Athletic Club forması giyen 20 yaşındaki Gana’lı stoper Philip Gameli Awuku ile 3.5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kulübümüz, son olarak Ascoli Calcio forması giyen Mali Milli Takım oyuncusu 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle'yi bonservisiyle birlikte 2.5 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Kulübümüz, son olarak Pendikspor forması giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Müjde ile 2.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Atakan Müjde, sezon sonuna kadar kiralık olarak Pendikspor forması giyecektir.

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