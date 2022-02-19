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Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Yeni Malatyaspor#Antalyaspor#Süper Lig
Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı puan tablosunda çok önemli bir yer tutacak. 16 puan ile son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, düşme potasının biraz üzerindeki 28 puanlı Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu mücadeleden 3 puan alması halinde düşme potasından uzaklaşma ümidi taşıyacak olan Yeni Malatyaspor, tüm kozlarını sahaya yansıtacak. Peki, Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı ile Süper Lig'de 26'ncı Hafta mücadelesi devam edecek. Kariyerlerindeki 10'uncu mücadeleye çıkacak olan Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor, daha önce iki kez beraberlik yaşadı. 5 karşılaşmadan Antalyaspor, 2 karşılaşmadan ise Yeni Malatyaspor galibiyet elde etti. Peki, Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

YENİ MALATYASPOR ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 26'ncı Hafta mücadelesinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FRAPORT TAV Antalyaspor, ligin 26’ncı haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, deplasmandaki 7 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlı ekipte cezaları sona eren 3 oyuncu zorlu maçta forma giyebilecek.

TOPLAMDA 10’UNCU MAÇ

Fraport TAV Antalyaspor ile Malatyaspor ligde 10’uncu kez birbirlerine rakip olacak. İki takımın daha önce oynadığı 9 maçta Akrepler 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Malatya’da oynanan 4 maçta ise Antalyaspor 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

3 CEZALI DÖNÜYOR

Antalyaspor’da kart cezalarından dolayı VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayan kaleci Boffin, Güray Vural ve Veysel Sarı, futbol sorumlusu Nuri Şahin’in görev vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek. 3 oyuncunun zorlu maça ilk 11’de başlamaları bekleniyor.

2 SAKAT, 1 CEZALI

Kırmızı beyazlı takımda Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Antalyaspor’da Doğukan Sinik sarı kart sınırında yer alırken, kart görmesi durumunda bir sonraki hafta yine deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

Cumartesi günü saat 13.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak Yeni Malatyaspor- Antalyaspor mücadelesinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ve Samet Çavuş yapacak.

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