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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.

 

Yeni Malatyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

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