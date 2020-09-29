AA
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Yeni Malatyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 3 Ekim Cumartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ile dayanıklılık çalışmaları yaptı.
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