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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...

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Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak! Takımda eksik yok...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 de mağlubiyetle 19 puanla 8. sırada bulunan sarı-siyahlılar, Aytemiz Alanyaspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek için mücadele edecek.

Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak İstatistiklerde üstün olan...
Lider Alanyaspor, evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak! İstatistiklerde üstün olan...

Yeni Malatyaspor'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

 

Yeni Malatyaspor, Alanyaspora konuk olacak Takımda eksik yok...

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