Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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