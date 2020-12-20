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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:49 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Yeni Malatyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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