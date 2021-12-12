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Kariyerleri boyunca 16 kez karşı karşıya gelen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor, 5 kez beraberlikle ayrıldı. Kalan mücadelelerde ise Yeni Malatyaspor 6, Alanyaspor ise 5 kez galibiyet elde etti. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ncı Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek. 12 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında evinde konuk edeceği Alanyaspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Süper Lig'de 5 maçtır galibiyet yüzü göremeyen sarı-siyahlı ekip, Alanya maçında galip gelerek moral kazanmanın peşinde. Alanyaspor maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren kaplanlarda mutlak hedef 3 puan. Öte yandan Konya maçında forma giyemeyen Benjamin Tetteh takımla birlikte hazırlıklarına devam ederken, bir süredir sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.



Doğu Anadolu ekibi ile Akdeniz ekibinin aralarında oynadıkları 12 maçta her iki takımın da 4’er galibiyetleri bulunurken 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.