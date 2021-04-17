Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor hem ligde devam eden en uzun serinin sahibi, hem de kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Alanyaspor, bu şekilde üst üste daha fazla yenilgiyi sadece Ekim-Kasım 2018 arasında aldı. Bu sezon Süper Lig'de topla oynama ve pas yüzdesi en yüksek takım Alanyaspor; iki alanda da en düşük yüzdelere sahip ekip ise Yeni Malatyaspor. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en fazla kafa golü yiyen üç takımdan biri Yeni Malatyaspor, bu şekilde Alanyaspor'dan daha az gole izin veren tek ekip ise Galatasaray. Bu sezon geriye düştüğü Süper Lig maçlarından en fazla puan çıkaran iki ekip bu maçta karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Alanyaspor. Süper Lig'de görev yaptığı son üç maçta iki gol atan Berkan Kutlu, daha önceki 28 karşılaşmada tek gol sevinci yaşayabilmişti.

YENİ MALATYASPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Alanyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Süper Lig'de beş gol atan Alanyaspor forveti Mustafa Pektemek, en son 2016/17'de daha yüksek bir sayıya ulaştı.

YENİ MALATYASPOR'DA 2'Sİ FUTBOLCU 3 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig takımlarından Helenex Yeni Malatyaspor'da 2'si futbolcu 3 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımız ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.