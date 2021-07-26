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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı
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Futbol
Haber Giriş: 26.07.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı

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Yeni Malatyaspor, Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı

Yeni Malatyaspor, son olarak Ümraniyespor’da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından Ahmet Eyüp Türkaslan'ın sarı-siyahlı formayı giydiği ve sözleşme imzaladığı fotoğraflar paylaşılarak,

"Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 26 yaşındaki kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. 'Hoş geldin' Ahmet." ifadeleri kullanıldı.

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