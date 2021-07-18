Yeni Malatyaspor 5 - 1 Gaziantep FK (Hazırlık maçı)
Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan hazırlık maçında gülen taraf, 5-1 gibi farklı bir skorla Yeni Malatyaspor oldu.
Süper Lig'in iki ekibi Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Bolu'da oynanan mücadelede kazanan taraf, 5-1'lik skorla Yeni Malatyaspor oldu.
Malatya ekibine galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Buğra Çağıran, 38. dakikada Adem Büyük, 41. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 70 ve 79. dakikalarda ise Benjamin Tetteh kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı, 60. dakikada Maxim'in ayağından geldi.
Teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Gaziantep FK, bu skorla hazırlık maçlarındaki ilk yenilgisini almış oldu.
Gaziantep FK'nın daha önceki hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şöyle;
Adanaspor 0-0
Sumgayıt FK 2-1
İstanbulspor 3-2