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Haber Giriş: 02.10.2020 - 13:29 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor 3 transfer daha yapmayı planlıyor

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Ligde bu sezon yukarıları hedefleyen Yeni Malatyaspor kadrosunu güçlendirerek sıkıntı yaşamak istemiyor.

Transferde önemli isimleri kadrosuna katan Malatya ekibi, en az 3 transfer daha yapmayı planlıyor. Transferde en son Lazio’da Walleca’ya imza attıran Yeni Malatyaspor’da Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Guido Herrera, Christian Cueva, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Fernando Zuqui, Semih Kaya ve Walleca ile kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

Transferde savunma bloğuna 2 isim alarak kadrosunu güçlendiren sarı-siyahlıların kale, orta saha ve forvete de takviye yapacağı öğrenildi. Ligin ilk 3 haftasında gol ve savunma bölgelerindeki eksikleri dikkat çeken Yeni Malatyaspor, Antalyaspor maçından sonra verilecek milli arada eksiklerini tamamlamayı planlıyor.

Yeni Malatyaspor’un yönetimin en az 3 transfer daha yapacağı ifade edildi.

Yeni Malatyaspor 3 transfer daha yapmayı planlıyor

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