Yeni Malatyaspor 2-3 Konyaspor (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Öznur Kablo Yeni malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.

Malatya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 3-2'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 7. dakikasında Abdülkerim ile öne geçen konuk ekip, 37'de Ahmed Hassan ile farkı 2'ye çıkardı.

Yeni Malatyaspor, 47. dakikada Tetteh'in golüyle umutlansa da 59'da sahneye Skubic çıktı. Son sözü ise 62. dakikada Dicko söyledi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor puanını 64 yaptı ve ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Konyaspor’da savunmanın rakip alana yolladığı uzun pasında topu kaparak kaleci ile karşı karşıya kalan Bytyqi topu ağlara gönderdi ancak öncesinde verilen ofsayt kararı ile gol geçerlilik kazanmadı.

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7. dakikada Hadziahmetovic’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisine topa iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. 0-1

14. dakikada Yeni Malatyaspor’da ceza yayı gerisinde topla buluşan Mustafa’nın içeri girerek yaptığı sert şutu kaleci Sehic tek hamlede kontrol etti.

17. dakikada sol kanattan etkili gelen Konyaspor’da Bytyqi’nin içeri çevirdiği top kale üst direğine çarparak auta çıktı.

35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Konyasporlu Çekiçi’nin sağ ayağıyla kaleye gönderdiği top savunmaya çarparak kaleye doğru giderken Kaleci Abdulsamed son anda gole engel oldu.

37. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya iyi yükselen Ahmed Hassan’ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-2

47. dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Tetteh’in plase vuruşunda kaleci Sehic’in müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

58. dakikada Konyaspor’da sol kanattan gelişen atağında Guilherme’nin ceza sahasına yaptığı ortada Skubic sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

61. dakikada Tetteh’in Konyaspor ceza sahasında Adil’in müdahalesi ile yerde kalması ile hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.

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63. dakikada penaltı için topun başına gelen Dicko’nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş kaleci Sehic’e de çarparak ağlarla buluştu. 2-3

68. dakikada Dicko’nun ceza sahasına gönderdiği topu alan Tetteh’in gelişine sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

78. dakikada Konyaspor’da Hadziahmetovic’in ceza alanına doğru yaptığı ortaya yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda kaleci Albulsamed gole izin vermedi.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Azubuike, Buğra, Donsah, Barış, Kenan, Mustafa, Tetteh, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan