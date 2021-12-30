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Yeni Malatyaspor 2-3 Bandırmaspor (Maçın özeti)

#Yeni Malatyaspor#Bandırmaspor
Yeni Malatyaspor 2-3 Bandırmaspor (Maçın özeti)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçı 3-2 kazanan Bandırmaspor son 16 turuna yükselen taraf oldu.

Konuk ekibin gollerini 9 ve 55. dakikalarda Doğan Can Davas ve 37. dakikada Philippe Paulin Keny atarken Yeni Malatyaspor'un sayılarını 41. dakikada Mustafa Eskihellaç ve 90. dakikada Adem Büyük kaydetti.

Süper Lig'de 9 haftadır galibiyeti olmayan ve ilk yarıyı 15 puanla son sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, kupadan da elenmiş oldu.

Yeni Malatyaspor 2-3 Bandırmaspor (Maçın özeti)

Maçtan dakikalar

4. dakikada ev sahibi takım aleyhine verilen serbest vuruşta topun başına geçen Adem Büyük’ün vuruşunda top az farkla auta çıktı.
8. dakikada Bandırmaspor’da savunma arkasına atılan topu kapan Levent’in pası sonrası Akabueze bekletmeden topu Doğan’a verdi. Topu ceza sahasında sürükleyen Doğan’ın çektiği şutta top ağlarla buluştu 0-1
36. dakikada konuk ekipte Akabueze’nin orta sahadan rakip defans arkasına attığı pası alan Keny, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2
40. dakikada Yeni Malatyaspor’da Aabid’in sol kanatta defans arkasına attığı topla buluşan Mustafa Eskihellaç karşı karşıya kaldığı kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak aradaki farkı bire indirdi. 1-2
54. dakikada Bandırmaspor Süleyman’ın sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Doğan’ın çektiği şut üst direğe çarparak çizgi içerisine düşüp çıkınca hakem golü verdi. 1-3
70. dakikada farkı azaltmak isteyen ev sahibi takımda ceza sahasında kaleci Hüseyin ile karşı karşıya kalan Mustafa Eskihellaç’ın girişimi sonuçsuz kaldı.
78. dakikada ev sahibi takımda sol kanatta topla buluşan Karim Hafez’in sürükleyerek ceza sahasına girerek çektiği şutta top az farkla üst direkten auta çıktı.
89. dakikada Yeni Malatyaspor’da sağ kanatta atağa çıkan Mustafa’nın kale önüne yaptığı ortada topla buluşan Adem’in son anda sol ayağıyla dokunduğu top ağlarla buluştu. 2-3

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Bahtiyar Birinci xx, Hakan Yemişken xx
Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp x, Muhammed Emin x (Mert Örnek dk. 46 x), Sadık x, Haddadi x, Hafez x, Ndong x, Mustafa xx, Aabid x, Jospin x (Kubilay dk. 46 x), H. Osman x (Mert Miraç dk. 64 x), Adem xx
Yedekler: Abdulsamed, Murat, Awuku, Ndiziye, Atakan,
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Bandırmaspor: Hüseyin xx, Bilal xx (Okan dk. 46 xx), Mulumba xx, Alpay xx, Süleyman xx, Mehmet (Landel dk. 46 x), Abdullah xx, Levent xx, Akabueze xx, (Kerim dk. 78 x) Doğan xxx (Pucko dk. 60 x), Manaj x (Keny dk. 28 xx),
Yedekler: Gökhan, Caner, Berke, Burak, Keny
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Goller: Mustafa (dk. 40), Adem (dk. 89) (Y. Malatyaspor), Doğan (dk. 8 ve 54), Keny (dk. 36) (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Adem (Y. Malatyaspor), Levent, Okan (Bandırmaspor)

 

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