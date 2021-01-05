Yeni Malatyaspor 2-2 Sivasspor (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor karşılaştı. 4 golün atıldığı mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor'un gollerini 25. dakikada Fofana ve 63'te Tetteh atarken Sivasspor'un golleri 18. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 32'de Gradel'den geldi.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 21, Sivasspor ise 19 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan topu taşıyan Robin Yalçın, ceza sahasında Gradel'le yaptığı verkaçta topu arka direkte bulunan Erdoğan Yeşilyurt'a ortaladı. Bu oyuncunun iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

22. dakikada ceza sahası içerisinde Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan yaptığı ortayla buluşan Gradel'in vuruşunda top auta çıktı.

25. dakikada Yeni Malatyaspor eşitliği yakaladı. Ceza sahasın yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük, topu sağ kanatta bulunan Chebake ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa düzgün bir vuruş yapan Fofana, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

31. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortaladığı topa, ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-2



50. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada ev sahibi ekip tekrar eşitliği yakaladı. Ahmet Ildiz'ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in yaptığı kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal Vural elinden kaçırdı. Tetteh önündeki topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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