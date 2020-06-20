Yeni Malatyaspor 2-1 Göztepe

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Yeni Malatyaspor ile Göztepe, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı. Yeni Malatyaspor'un gollerini 40. dakikada Umut Bulut ve 78. dakikada Vidar Kjartansson atarken Göztepe'nin tek sayısını 76. dakikada penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti.

Bu sonucun ardından Süper Lig'de 12 maç sonra galibiyet alan Yeni Malatyaspor puanını 28'e çıkardı. Göztepe ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Göztepe'de Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

12. dakikada Chebake'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda, Göztepe savunması topu uzaklaştırdı.

35. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Wilczek'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

38. dakikada Mossoro'nun ceza sahası dışına doğru gönderdiği topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

41. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Töre'nin ceza sahasına ortasında Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKAKAR(İKİNCİ YARI)

64. dakikada Gökhan Töre, ceza sahasının hemen dışından vuruşunda savunmaya da çarpan top kaleyi bulmadı.

71. dakikada Farnolle’nin Wilzeck’e yaptığı faul sonucu VAR’a giden halem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

76. dakikada penaltı noktasının başına geçen Alpaslan’ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada Acquah’ın ceza alanına yaptığı ortada Vidar, yakın mesafeden topu kaleci Beto’nun sağından ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kamil Wilczek’in, altıpas üzerinden şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

90. dakikada kontratağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Umut’un vuruşunda kaleci Beto topu çeldi.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tripic’in şutunda Hadebe topu kale çizgisinden çevirerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Mina xx, Hadebe xxx, Fofana xx (Vidar dk. 56 xx), Acquah xx, Robin xx (Ndayishimiye dk. 71 x), Gökhan xxx, Murat xx (Donald dk. 88 ?), Sakıb xx (Karim Hafez dk. 88 ?), Umut xxx

Yedekler: Muhammed Enes Salik, Abdulsamed Damlu, Yiğithan Güveli, Karim Hafez, Ahmed Ildiz, Mitchell Donald, Youssouf Ndayishimiye, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Göztepe: Beto x, Gassama x (Atınç dk. 88 ?), Alpaslan x, Titi x, Berkan x, Castro x (Borges dk. 90 ?), Soner x (Napoleoni dk. 61 x), Halil x (Tripic dk. 61 x), Mossoro x (Deniz dk. 82 ?), Serdar x, Wilzeck x

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Atınç Nukan, Murat Paluli, Zlatko Tripic, Kerem Atakan Kesgin, Yalçın Kayan, Andre Poko, Celso Borges, Deniz Kadah, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Umut (dk. 41), Vidar (dk. 78) (Y. Malatyaspor), Alpaslan (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Hadebe, Sakıbi Karim (Y. Malatyaspor), Alpaslan (Göztepe)

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