Yeni Malatyaspor 2-1 Gençlerbirliği / Maçın özeti ve golleri
Süper Lig'in 6. hafta maçında Yeni Malatyaspor, geride düştüğü maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında karşılaştı. Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve Halis Özkahya'nın düdük çaldığı mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Gençlerbirliği, Murat Yıldırım'ın 10. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Yeni Malatyaspor'un geri dönüş gollerini 24. dakikada Semih Kaya ve 52. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 8'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 4 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk Yarı)
10. dakikada Candeias'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Murat Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
24. dakikada Cueva ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Semih Kaya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
37. dakikada Zeki Yavru'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden meşin yuvarlak kalenin sağından
az farkla auta çıktı.
41. dakikada Kerim Hafez'in kaleyi çaprazdan gören bir noktadan çektiği şutta kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı çıkardı.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
52. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Sarı-siyahlı ekibin kazandığı köşe atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ceza alanına ortasında Kubilay Kanatsızkuş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
66. dakikada Tetteh'in uzak mesafeden vuruşunda, Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı.
71. dakikada Ahmet Ildiz'in pasında ceza alanındaki Kubilay Kanatsızkuş'un gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
83. dakikada Ayite, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti, top auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkaya, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Satman
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Erkan Kaş (Dk. 46 Olcay Şahan), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 75 Lukoki), Acquah (Dk. 63 Ndayishimiye), Ahmet Ildiz (Dk. 75 Zuqui), Karim Hafez, Cueva, Tetteh (Dk. 90 1 Umut Bulut)
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Toure, Polomat (Dk. 84 Halil İbrahim Pehlivan), Johansson (Dk. 76 Sefa Yılmaz), Piris da Motta (Dk. 61 Ayite), Berat Ayberk Özdemir (Dk. 84 Furman), Murat Yıldırım (Dk. 61 Soner Dikmen), Candeias, Stancu
Goller: Dk. 10 Murat Yıldırım (Gençlerbirliği), Dk. 24 Semih Kaya, Dk. 52 Kubilay Kanatsızkuş (Yeni Malatyaspor)
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