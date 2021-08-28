Yeni Malatyaspor 2 - 0 Gaziantep FK (Maç özeti)
Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Gaziantep FK karşılaştı. Mücadelede kazanan, 2-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.
Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenen Malatya ekibi, Gaziantep FK'yı da 2-0 yenerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.
Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Adem Büyük ve 68. dakikada Benjamin Tetteh kaydetti.
Bu sonuçla Yeni Malatyaspor puanını 6'ya yükseltti. Gaziantep FK ise 1 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Tetteh'in orta sahada kaptırdığı top, Sagal'a geldi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.
17. dakikada Tetteh'in ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Aabid'in vuruşunda, top auta gitti.
23. dakikada Recep Niyaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
33. dakikada Mallan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aabid'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aabid'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti:
1-0
İKİNCİ YARI
47. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.
58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh'in vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
68. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Adem Büyük'ün pasıyla savunmanın arkasına sarkan Tetteh, karşı karşıya kaldığı kaleci Günay Güvenç'i çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Ergin Gözütok, Selahattin Altay
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç (Dk. 89 Awuku), Mallan (Dk. 57 Ndong), Jospin, Aabid, Haddadi, Adem Büyük (Dk. 89 Haqi Osman), Tetteh (Dk. 78 Kubilay Kanatsızkuş)
Gaziantep: Günay Güvenç, Ertuğrul Ersoy, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Jefferson, Merkel (Dk. 76 Borven), Mendyl (Dk. 75 Halil İbrahim Pehlivan), Figueiredo (Dk. 58 Kenan Özer), Sagal (Dk. 86 Mirza Cihan), Recep Niyaz
Goller: Dk. 45 Adem Büyük, Dk. 68 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Mendyl, Dk. 90 4 Recep Niyaz, Dk. 90 6 Djilobodji (Gaziantep), Dk. 90 4 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
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