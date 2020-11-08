Yeni Malatyaspor 2-0 Denizlispor (Maçın özeti)

Süper Lig'de oynadıkları son iki maçı kaybeden Yeni Malatyaspor ile Denizlispor, Malatya'da kozlarını paylaştı. Yeni Malatyaspor, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek son 5 haftadaki 3. galibiyetini aldı. Denizlispor ise üst üste 2. kez kaybetti.

Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Kubilay Kanatsızkuş ve 17. dakikada Acquah kaydetti.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 11'e çıkartırken Denizlispor 5 puanda kaldı.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

İlk yarı

4. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı ortayla kale önünde topla buluşan Mesanovic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

8. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Lokoki'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Kubilay Kanatsızkuş kafayla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

12. dakikada Denizlispor'dan Leismann'ın ceza alanı dışından çektiği şutta, kaleci Abdulsamet Damlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Rakip cezalanı yakınlarında Recep Niyaz'dan topu kapan Tetteh'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Acquah, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

20. dakikada Mesanovic'in soldan attığı pasla topla buluşan Recep Niyaz’ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada Aissati'nin sol kanatta yaptığı ortada, Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu topu üstten kornere tokatladı.

İkinci yarı

51. dakika Denizlispor’da Aissati’nin, Yeni Malatyaspor ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Abdulsamed’in hamlesi ile ceza alanı içinde kaldı. Topu takip eden Rodallega’nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

63. dakikada baskısını artıran Denizlispor’da ceza sahası içinde topla buluşan Subotic’in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Yeni Malatyaspor’da Ndayishimiye orta sahadan kaptığı topu ceza alanı dışına kadar getirdi. Bu futbolcunun uzaktan çektiği şut direğin yanından auta gitti.

88. dakikada Denizlispor’da ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören Murawski’nin sert şutu defansın müdahalesiyle uzaklaştı.