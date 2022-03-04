Yeni Malatyaspor 133 gün sonra 3 puan alabilecek mi? Adana Demirspor'un iddaa oranı...

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YENİ MALATYASPOR

Sezona İrfan Buz'la başlayan, sonra Marius Sumudica ile devam eden Yeni Malatyaspor; Rumen çalıştırıcıyı gönderip yerine Adem Büyük'ü Teknik Sorumlu ilan etmişti ancak, Adem'le de yolları ayırıp takımı Cihat Arslan'a emanet ettiler.

Son galibiyetini 22 Ekim 2021'de alan Malatya ekibi, 17 maç üst üste 3 puan sevinci yaşayamadı ve 27 hafta sonunda 17 puanla ligin dibine demir atmış durumda...

Son 5 lig maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Benjamin Tetteh takımla çalışmalara başlamıştı. Durumu maç saati netlik kazanacak.

Cezalı olan Sadık Çiftpınar ile sakatlıkları devam eden Stevie Mallan ve Kenan Özer ise Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek.

Cihat Arslan sezonun ilk bölümünde Kasımpaşa'nın başındaydı ve çoğu maçta 4'lü savunma düzeni tercih etti. Yeni Malatyaspor'un da benzer formasyonla sahada olması şaşırtmaz.

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Sağ bekte Mehdi Zaffane, sol bekte Oussama Haddadi görebiliriz. Hücum kanatlarında Mustafa Eskihellaç ve Mounir Chouiar görev yapabilir. Gole en yakın ismin Nouha Dicko olması bekleniyor.

ADANA DEMİRSPOR

Son 5 lig maçında yenilmeden 11 puan toplayan Adana Demirspor, 27 hafta sonunda 45 puanla 5. sırada yer alıyor.

Bir süredir ilk 11'de "Samet Akaydın & Tayyip Talha Sanuç" stoper ikilisini görüyoruz. Sakat olan Khadim Rassoul ve milli takımda olduğu süreçte yerini kaptıran Simon Deli yedek kulübesinde bekliyor.

Bir kanatta Yunus Akgün, diğerinde Matias Vargas oynuyor. Yunus ligde 13 gol katkısı (7 gol - 6 asist) yaparken Vargas ise 15 gole doğrudan etki (4 gol - 11 asist) etti.

Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında "10 numara" pozisyonunda Younes Belhanda'yı izlemiştik. Malatya deplasmanında TD Vincenzo Montella'nın tercihi bu kez Birkir Bjarnason olabilir; bu tercihi maç saati öğreneceğiz.

Gol bölgesinde 1 numaralı tercih Mario Balotelli olacak!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un evinde oynadığı son 5 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 20 gol)

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- Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı son 6 lig maçının 4'ü "karşılıklı goller" ile 2.5 ÜST" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Spor Toto Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Adana Demirspor kazanır" oldu!

%63'lük kesim aylardır 3 puana hasret Yeni Malatyaspor karşısında Mavi Şimşekler'den yana...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Lionel Messi'den Kylian Mbappe'ye muhteşem asistler! İzleyelim...

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