Yeni Malatyaspor 1-3 Medipol Başakşehir (Maçın özeti ve goller)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda inanılmaz anlar Santimetrelerle kurtuldularİstanbul'da inanılmaz anlar! Santimetrelerle kurtuldular#İstanbul
G.Sarayın maçı tekrar edilecek mi Kural hatası var mı Perde arkasını anlattı...G.Saray'ın maçı tekrar edilecek mi? Kural hatası var mı? Perde arkasını anlattı...#Galatasaray
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Canlı | Dev maçta tempo yüksek Skor...Canlı | Dev maçta tempo yüksek! Skor...#Süper Lig
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Bu millet, bu devleti sana teslim eder miErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bu millet, bu devleti sana teslim eder mi?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Çavuşoğlundan Akdeniz mesajı: Hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğizBakan Çavuşoğlu'ndan Akdeniz mesajı: 'Hain planları bozduk, bozmaya devam edeceğiz'#Mevlüt Çavuşoğlu
Sanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştuSanatseverler ‘Ustalar’ sergisinde buluştu#Çınar Uluslararası Kültür Ve Sanat Derneği
Yerli otomobilden dikkat çeken paylaşımYerli otomobilden dikkat çeken paylaşım!#TOGG
Küfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyorKüfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyor#İYİ Parti
Başakşehir durdurulamıyor Emre Belözoğlu mucizesi...Başakşehir durdurulamıyor! Emre Belözoğlu mucizesi...#Süper Lig
Akılalmaz göç planı Uçağa acil iniş yaptırdılar...Akılalmaz göç planı! Uçağa acil iniş yaptırdılar...#İspanya
Kocaeli Emniyeti: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandıKocaeli Emniyeti: İnsanlıktan nasibini almamış alçak yakalandı#Kocaeli
Asgari ücretle ilgili flaş adım Bakanlık harekete geçtiAsgari ücretle ilgili flaş adım! Bakanlık harekete geçti#Asgari Ücret
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yeni Malatyaspor 1-3 Medipol Başakşehir (Maçın özeti ve goller)

#Süper Lig#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#İstanbul Başakşehir
Yeni Malatyaspor 1-3 Medipol Başakşehir (Maçın özeti ve goller)

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir 4. maçından da galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından fotoğraflarYeni Malatyaspor - Başakşehir maçından fotoğraflar
Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçından fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve hakem Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maçı Başakşehir 3-1 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Tolga Ciğerci, 59. dakikada Edin Visca ve 61. dakikada Stefano Okaka kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 90+2'de Kubilay Kanatsızkuş attı.

Bu sonucun ardından art arda 4. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 18'e çıkardı. İki maçlık galibiyet serisi sona eren Yeni Malatyaspor ise 12 puanda kaldı.

Gözden Kaçmasın

Daumdan çok konuşulacak Vitor Pereira ve Emre Belözoğlu sözleriDaum'dan çok konuşulacak Vitor Pereira ve Emre Belözoğlu sözleri! Haberi görüntüle

EMRE BELÖZOĞLU 4'TE 4 OLDU

Başakşehir'de 8. hafta oynanan Karagümrük maçında alınan 1-0'lık mağlubiyetin ardından Aykut Kocaman ile yollar ayrılmış ve Emre Belözoğlu göreve getirilmişti.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ligde sırasıyla Beşiktaş, Antalyaspor, Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etti. Belözoğlu, görevine 4 maçta 4 galibiyetle başlamış oldu.

Haberin Devamı

Yeni Malatyaspor 1-3 Medipol Başakşehir (Maçın özeti ve goller)

 

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
14. dakikada ceza sahasında Ömer Ali Şahiner'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
21. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert şutunda, meşin yuvarlak Ndayishimiye çarparak kornere gitti.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Okaka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
30. dakikada Tetteh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Adem Büyük'ün açısını düzelttikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
38. dakikada Mounir'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
39. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Chadli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda, savunmadaki Hafez'e de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

56. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
59. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Berkay Özcan'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Visca, kaleci Ertaç Özbir'in sağından topu ağlara gönderdi: 0-2
61. dakikada Medipol Başakşehir üçüncü golü buldu. Visca'nın sağdan ceza sahasına girerek verdiği pasta topla buluşan Okaka bomboş pozisyonda topu ağlara gönderdi: 0-3.
84. dakikada Visca'nın sağdan ortasında kaleci Ertaç Özbir'den seken topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlağı Sadık Çiftpınar kale çizgisinden kafayla çıkardı.
90 1 ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Kaleci Volkan Babacan'ın kısa düşen pasında topu kontrol eden Kubilay Kanatsızkuş'uu vuruşunda meşin yuvanlak ağlarla buluştu: 1-3

Haberin Devamı

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Yılmaz, İbrahim Bozbey
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Haddadi, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong (Dk. 46 Jospin), Karim Hafez, Mounir (Dk. 68 Kubilay Kanatsızkuş), Adem Büyük, Tetteh (Dk. 83 Bwalya)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Lima), Tolga Ciğerci, Visca (Dk. 87 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Zulj), Berkay Özcan (Dk. 71 Aleksic), Chadli (Dk. 71 Gulbrandse), Okaka
Goller: Dk. 39 Tolga Ciğerci, Dk. 59 Visca, Dk. 61 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 90 1 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 2 Ndong ve Adem Büyük, Dk. 67 Tetteh (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 63 Visca (Medipol Başakşehir)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#İstanbul Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Balkanlarda savaş sesleri Gerilim adım adım tırmanıyor...

Balkanlarda savaş sesleri! Gerilim adım adım tırmanıyor...

#Albin Kurti