Yeni Malatyaspor 1-2 Göztepe / Maç sonucu

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe’ye 2-1 mağlup oldu.

7. dakikada maça hızlı başlayan ev sahibi takımda Kenan’ın ara pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mustafa, ceza sahasına girerek karşı karşıya kaldığı kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Göztepe’nin kullandığı korner atışında ceza sahasında Sadık’ın elle topa müdahale ettiğini belirleyen Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

15. dakikada VAR incelemesi sonrası kullanılan penaltı atışında topun başına geçen Berkan, topu ağlarla buluşturarak maçta dengeyi getiren golü kaydetti. 1-1

17. dakikada sağ kanatta atak geliştiren Göztepe’de ceza sahasında topla buluşan Ndiaye’nin sert vuruşunda kaleci Ertaç gole izin vermedi.

Haberin Devamı

22. dakikada Göztepe’de Kerim’in sağ kanattan ceza sahasına yolladığı topa yükselen Halil’in kafa vuruşunda top ağlara gitti sonrasında VAR incelemesi ile gol ofsayt gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

38. dakikada konuk ekipte Badu’nun sağ kanatta orta yaptığı Ndiaye bekletmeden pasını Berkan’a verdi. Berkan’ın ise gelişine vurduğu top auta çıktı.

48. dakikada ceza sahası içerisinde Halil’in içeriye çevirdiği top, kaleci Ertaç kontrol edemeyince ağlara gitti. VAR odasından gelen uyarıyı dinleyen hakem Cüneyt Çakır, önceki pozisyonun dışarıdan içeriye girdiği gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



62. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mounir’in çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.



72. dakikada Nwobodo sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde Lourency’in şutunda top filelerle buluştu: 1-2.



76. dakikada Mounir’in ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutu soldan auta çıktı.



Karşılaşma Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Karim Hafez, Wallace, Sadık, Semih, Azubuike, Donsah, Kenan, Mustafa, Mounir, Dicko.

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Wilker, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Baku, Halil, Ndiaye.