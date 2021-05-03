Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor
Spor Toto Süper Lig 39. hafta mücadelesinde düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor 1-1 berebere kaldı.
Spor Toto Süper Lig 39. hafta mücadelesinde Helenex Yeni Malatyaspor ile Hes Kablo Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Arda Kardeşler düdük çaldığı karşılaşmada konuk ekip 40. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Yeni Malatyaspor bu gole 65'te Adem Büyük ile cevap verdi. Sonuçların ardından Yeni Malatyaspor puanını 41'e, Kayserispor ise 39'a yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakika sol kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top auta çıktı.
20. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın açtığı yerden ortaya dokunan Tetteh'in vuruşunda topu savunma uzaklaştırdı.
40. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Sağ kanattan Sabovic topu içeriye çevirdi, ceza sahası içinde İlhan Parlak tek vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
45+2. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh'in vuruşun top kalecide kaldı.
İKİNCİ YARI
48. dakikada ceza sahası dışında Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.
54. dakikada gelişen Helenex Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan şutla orta karışımı yapan Adem'in vuruşunda top yan direğe çarparak oyundan çıktı.
55. dakikada Mallan'ın kaleye uzak bir noktadan çektiği sert şutu az farkla auta çıktı.
61. dakikada Hafez'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topa Tetteh istediği gibi dokunamadı, top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan açılan ortaya iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-1
86. dakikada Mallan'ın sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Umut'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Alpaslan Dedeş
Helenex Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Hadebe, Semih Kaya, Issam (Dk. 67 Wallace), Hafez, Zeki Yavru, Ahmed Ildız (Dk. 46 Mallan), Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Umut Bulut), Fofana (Dk. 90 Malle), Adem Büyük, Tetteh
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah, Sabovic (Dk. 85. Uğur Demirok), Avramovski (Dk. 67 Karahan Yasir Subaşı), Lennon (Dk. 85 Melih Okutan), Henrique, İlhan Parlak (Dk. 61 Luckassen)
Goller: Dk. 40 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 65 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 24 Hafez, Dk. 40 Adem Büyük (Helenex Yeni Malatyaspor)
100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...