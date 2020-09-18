Yeni Malatyaspor 1-1 Göztepe
Süper Lig'de ikinci haftanın açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi, bu sezon ilk puanını aldı.
Yeni Malatyaspor ile Göztepe, Süper Lig'de ikinci haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 19. dakikasında Halil Akbunar ile öne geçen Göztepe, 30. dakikada Adem Büyük'ün golüne engel olamadı ve devreye eşitlikle girildi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yeni Malatyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Malatya ekibi, yeni sezonda ilk puanını aldı. Göztepe'nin puanı ise 4'e yükseldi.
İkinci yarı oynanıyor
Yeni Malatyaspor: 1
Göztepe: 1
Goller: 19' Halil Akbunar, 30' Adem Büyük(pen.)
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
28. dakikada Cueva'nın sağ kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Adem Büyük'ün kafa vuruşunda top Ndayishimiye'nin önünde kaldı. Topu kale göndermek isteyen Ndayishimiye, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasına gösterdi.
30. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, düzgün bir vuruşla
meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.
32. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil Akbunar'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Tripic, kaleciyi de geçerek topu içeriye çevirdi. Araya giren Murat Akça, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
46. dakika Hafez'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top auta çıktı.
49. dakika Chebake'nin kullandığı taç atışıyla ceza sahasında topla buluşan Cueva'nın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
69. dakikada Cueva'nın ceza sahasından yaptığı vuruşta, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
82. dakikada Zuqui'nin sol kanattan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Chebake'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Herrera, Chebake, Murat, Ndayishimiye, Hafez, Ahmet, Acquah, Fofana, Cueva, Adem, Umut
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Alpaslan, Berkan, Yalçın, Soner, Halil, Mossoro, Tripic, Brown
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