Yeni Malatyaspor 1-1 Beşiktaş (Maçın özeti ve goller)

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 23. hafta maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ve Zorbay Küçük'ün düdük çaldığı maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın golünü 61. dakikada Alex Teixeira atarken Yeni Malatyaspor'un sayısını 84. dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti.

Maçta Beşiktaş'ın üç, Yeni Malatyaspor'un bir topu direkten döndü.

Bu sonucun ardından iki maçlık galibiyet serisi biten Beşiktaş puanını 36'ya çıkardı. 3 maç sonra puan alan Yeni Malatyaspor ise puanını 16 yaptı ve son sırada kaldı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

4. dakikada Beşiktaş’ta Ghezzal’in sağ kanattan kullandığı kornerde topu önünde bulan Kenan’ın etkisiz vuruşunda kaleci Ertaç topa sahip oldu.

10. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş'ta Rıdvan’ın penaltı noktasına doğru çıkardığı ortada Teixeria’nın gelişine çektiği şutu kaleci Ertaç uzanarak kontrol etti.

25. dakikada sol kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Dicko’nun ceza sahası içi yaptığı ortada topu alan Mustafa’nın sert vuruşunda top direkten döndü.

26. dakikada ev sahibi takımda Karim Hafez orta sahadan taşıdığı topu sol kanatta bekleyen Dicko’ya verdi. Dicko’nun ceza sahasına girerek çektiği auta çıktı.

37. dakikada sol kanatta atağa çıkan Beşiktaş’ta Rıdvan’ın ortasında topla buluşan Kenan’ın şutunda top savunmadan döndü.

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Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

49. dakikada Pjanic’in pasında topla buluşan Rıdvan, ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleye paralel auta çıktı.

58. dakikada gol arayışlarını arttıran konuk ekipte ceza sahası içinde topu alan Batshuayi’nin atağında kaleci gole izin vermedi.

61. dakikada sağ kanattan Batshuayi’nin ceza sahasına girerek çektiği şutta top kaleci Ertaç’ı geçince Alex Teixeria göğsüyle topu ağlara gönderdi. 0-1

76. dakikada Güven’in ceza sahasına yaptığı ortada topu alan Batshuayi’nin ön direğe çıkarttığı topa dokunan Emirhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

81. dakika ceza sahasına giren Tetteh’in Necip tarafından düşürülmesi sonrası yapılan itirazlar sonucu VAR’a giden hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

84. dakikada Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan ağlara gitti. 1-1

89. dakikada Beşiktaş’ın atağında ceza sahasının hemen dışından Ghezzal’ın kullandığı serbest vuruşa yükselen Vida’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Batshuay’in volesinde top yine direğe çarparak auta çıktı.



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Sadık xx, Semih xx, Philip xx (Tetteh dk. 66), Mehdi xx, Hafez xx, Mustafa xx (Kenan dk. 88 ?), Azubuike xx, Aabid x (Mallan dk. 74 ?), Chouiar xx, Dicko xx (Adem dk. 66 xx)

Yedekler: Abdulsamed, Buğra, Mert, Jospin, Miraç, Muhahmed

Teknik Sorumlu: Gabriel Margarit

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Vida xx, Rıdvan xx, Josef xx (Atiba dk. 44 xx), Pjanic xx, Ghezzal xx, Teixeira xx (Güven dk. 66 x) Kenan xx (Emirhan dk. 66 x), Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Montero, Oğuzhan, Gökhan, Can, Larin, Serdar

Teknik Direktör: Önder Karaveli

Goller: Adem (dk. 84 pen.) (Yeni Malatyaspor), Teixeria (dk. 61) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Gabriel Margarit (Teknik Sorumlu) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Adem, Hafez (Yeni Malatyaspor), Teixeira, Rıdvan (Beşiktaş)